Kean, addio Juve: accordo con l'Everton per 32 milioni (più bonus)

TORINO (Italia) - Moise Kean "saluta" la Juve e passa all’Everton. La Vecchia Signora ha trovato l'accordo per il trasferimento del giovane attaccante, reduce da un'estate turbolenta.

Domani Kean - autore la scorsa stagione di ben 6 reti in 13 presenze in Serie A - sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche e firmare il contratto col suo nuovo club. Il 19enne guadagnerà 3 milioni netti a stagione.

Alla Juve andranno circa 32 milioni di euro, più bonus (che potrebbero arrivare anche a 10 milioni).

Stando a quanto anticipato dal "Mirror" nell'accordo tra i bianconeri e l'Everton non ci sarà nessuna "clausola" di recompra (come avrebbero voluto i campioni d'Italia).