MARSIGLIA (Francia) - Patrice Evra ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato nella giornata odierna: «La mia carriera da calciatore è ufficialmente terminata», ha dichiarato il 38enne a "La Gazzetta dello Sport", che ha dunque disputato il suo ultimo match ufficiale il mese di maggio del 2018 con il West Ham.

Da segnalare che nella sua carriera il nativo di Dakar ha conquistato numerosi trofei fra cui cinque campionati inglesi (2007, 2008, 2009, 2011 e 2013) e una Champions League con il Manchester United (2008), così come due volte la Serie A con la Juventus (2015 e 2016). Evra è inoltre sceso in campo in 81 occasioni con la maglia della nazionale transalpina con cui è arrivato in finale agli Europei del 2016.

Ricordiamo che nel 2017 il 38enne - trasferitosi a Marsiglia - è stato licenziato dopo qualche mese per aver colpito con un calcio un tifoso. Tornato in Inghilterra ha disputato soltanto cinque incontri con il West Ham.