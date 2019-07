Basilea che peccato: i renani sognano, ma cadono nel finale

EINDHOVEN (Olanda) - La sfida d'andata fra PSV Eindhoven e Basilea - valida per il secondo turno di qualificazione di Champions League - è terminata 3-2. In casa renana c'è però molto rammarico: all'89' la truppa di Koller conduceva infatti 2-1 in virtù dei sigilli di Ajeti (46') e Alderete (79'), i quali avevano risposto al vantaggio iniziale olandese firmato da Bruma (14').

Quando poi sembrava che il match fosse ormai in cassaforte, i padroni di casa hanno ribaltato il punteggio nel finale con il neo-entrato Lammers (89') e Malen (93'). Nonostante la sconfitta rimane comunque aperto il discorso qualificazione, visto che i basilesi potranno far valere le due reti siglate in trasferta in occasione del match di ritorno che avrà luogo il prossimo 30 luglio al St. Jakob Park.

Negli altri incontri la Dinamo Zagabria del ticinese Mario Gavranovic ha espugnato il campo dei georgiani del Saburtalo Tbilisi 2-0, grazie alle segnature di Orsic e Petkovic. Nello stesso tempo Plzen-Olympiakos è finita 0-0, TNS-Copenaghen 0-2 (reti di Sotiriou e Skov), mentre l'APOEL di Paolo Tramezzani e Dragan Mihajlovic ha vinto 1-0 in trasferta contro il Sutjeska (gol di De Vincenti).

keystone-sda.ch/ (ROBIN VAN LONKHUIJSEN)