"100 milioni in tre anni? No, grazie": il grande rifiuto di Mou

CANTON (Cina) - "Cento milioni in tre anni? No, grazie". Questo il grande rifiuto di José Mourinho, che ha rispedito al mittente la ricchissima offerta del Guangzhou Evergrande (la più alta di sempre per un allenatore).

In cerca di una nuova sfida dopo la fine della sua avventura al Manchester United, lo Special One vuole ripartire da un top club europeo e non si è fatto sedurre dai milioni messi sul piatto dal club cinese.

Nei giorni scorsi Mou era stato pizzicato e fotografato dai giornalisti di "talkSPORT" mentre incontrava il patron del Guangzhou Evergrande, Hui Jiayin. L'incontro c'è stato ed è poi arrivata anche la ricca proposta, ma il portoghese - sempre affamato di successi - non è ancora pronto per lasciare il Vecchio Continente e resta dunque in attesa dell'offerta giusta.

keystone-sda.ch/STR (CHRISTOPHE PETIT TESSON)