Messi chiede, il Barça obbedisce: Coutinho più 120'000'000 per riavere Neymar

BARCELLONA (Spagna) – Neymar e Barcellona ancora insieme? Pare proprio che il clamoroso ritorno del brasiliano sia possibile. Anzi, che sia vicinissimo.

Volato a Parigi due estati fa, convinto dalla montagna di quattrini promessigli dagli sceicchi del PSG, al fantasista verdeoro sarebbe venuta nostalgia della Catalogna. I successi internazionali colti in blaugrana (chimere all'ombra della Tour Eiffel) lo avrebbero infatti convinto a chiedere di potere fare il viaggio inverso. La dirigenza del club francese – che per il suo cartellino spese 222 milioni di euro – avrebbe in un primo momento posto il veto alla cessione, salvo poi convincersi con il passare dei giorni. Leonardo, nuovo dirigente a Parigi, non farà però sconti e per mollare il suo asso avrebbe chiesto il cartellino di Coutinho e 120'000'000 di euro. Pressato da Leo Messi, che vuole essere attorniato da campionissimi per vivere un finale di carriera scintillante, il Barcellona sarebbe sul punto di accettare l'esosa richiesta. Poi penserà anche a risolvere la questione-Griezmann con l'Atletico...

keystone-sda.ch/ (Fernando Bizerra)