Inter a Lugano con (l'indesiderato) Icardi

LUGANO - Con le vacanze estive che per i calciatori nerazzurri sono ormai agli sgoccioli - tra meno di dieci di giorni scatta il ritiro a Lugano -, in casa Inter continua a tener banco la telenovela Icardi. Finito ai margini nella scorsa stagione dopo che Wanda aveva forzato la mano in cerca di un contratto più ricco, Maurito è già escluso anche dal progetto di Antonio Conte. Da subito chiarissimo il nuovo mister, che intende costruire una squadra vincente e non vuole "elementi di disturbo" (seppur di indubbio talento). Se in entrata ci Dzeko e Lukaku nel mirino (per il belga servono 85 milioni), per l'argentino è ancora tutto in stand by.

Inserito da Marotta e Ausilio nella lista dei partenti, per Icardi una soluzione è ancora lontana. Per questo motivo, stando alla "Gazzetta dello Sport", sarà estremamente difficile che l'Inter riesca a cederlo prima dell'8 luglio. Di conseguenza il bomber, nonostante le convinzioni di Conte, si presenterà regolarmente a Lugano con il resto dei compagni al primo appuntamento in campo sotto la guida del mister pugliese.

KEYSTONE/EPA (ROBERTO BREGANI)