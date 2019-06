Infortunio shock in Spagna: 70 punti di sutura per il capitano del Deportivo

LA CORUNA (Spagna) - Alex Bergantiños, capitano del Deportivo La Coruña, è stato suo malgrado coinvolto in un durissimo e impressionante scontro di gioco nel corso del match vinto dai suoi contro il Maiorca (2-0 nell'andata della finale playoff che mette in palio la promozione nella Liga).

Il centrocampista spagnolo, nel contendere un pallone a Marc Pedraza in scivolata, è stato colpito con un calcio al volto rimanendo poi a terra dolorante e sanguinante. Immediatamente trasportato in ospedale con un profondo taglio sul labbro, il 34enne è stato poi dimesso con 70 punti di sutura dopo una notte sotto osservazione. Da notare che Pedraza, espulso per il suo intervento (molto scomposto ma non volutamente cattivo), è accorso al capezzale di Bergantiños per scusarsi.