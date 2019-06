Ciccio Lodi al Lugano? Voci totalmente infondate

LUGANO – Francesco "Ciccio" Lodi al Lugano? Sembra che la notizia diffusa da La Gazzetta dello Sport (che, trattandosi di Svizzera, racconta pure di formaggi e cioccolata come dei preliminari di Europa League!) sia una semplice fake news. Una di quelle voci messe in giro dagli agenti per rendere un po' più frizzante il mercato e, soprattutto, per “pubblicizzare” i loro giocatori. Questo ci hanno fatto intendere da Cornaredo quando, riportando l'articolo rosa, abbiamo chiesto conferme.

Centrocampista dai piedi educatissimi, l'italiano ex – tra le tante – di Empoli, Vicenza, Udinese, Frosinone, Parma e Catania (quasi 400 presenze tra Serie A e Serie B), sarebbe a livello tecnico di certo un bel colpo per i bianconeri. Età (ha compiuto 35 anni a marzo) e motivazioni sono però controindicazioni importanti. I vecchi elefanti spesso non hanno lasciato il segno a Lugano...