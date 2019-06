La rivelazione di Kinsey Wolanski: «Due giocatori del Liverpool mi hanno scritto, ma...»

LIVERPOOL (Gbr) - Lo spettacolo nell'ultima finale di Champions non è stato elevatissimo. E allora ci ha pensato Kinsey Wolanski ad animare la serata del Wanda Metropolitano. La sua invasione sul rettangolo verde nel corso del primo tempo della sfida tra Liverpool e Tottenham ha fatto il giro del mondo. La modella si è presentata in campo con un costume nero, che promuove un sito dai contenuti pornografici del fidanzato.

La 22enne, dopo la "bravata", ha trascorso qualche ora in cella. Ma tutto questo non le fa paura, anzi: «A 30 anni credo proprio che guadagnerò abbastanza per riuscire ad andare in pensione - le sue parole al "Sun" - La mia invasione in Champions mi aiuterà a raggiungere questo obiettivo. Ho intenzione di farne altre per aumentare il mio profilo. Sono passata da 300'000 follower su Instagram a oltre 2 milioni. Così, all’improvviso, sono divenuta famosa in tutto il mondo ed ero inondata da offerte di lavoro. Non penso di aver fatto del male a nessuno… Non potrei essere più felice, è stato il più grande brivido della mia vita».

La Wolanski ha ammesso di aver ricevuto tanti messaggi dopo l'invasione, dei quali un paio molto particolari... «Due giocatori del Liverpool mi hanno mandato messaggi per flirtare in privato. Uno mi ha inviato un’emoji a forma di cuore e l’altro un messaggio che dice "Ti ho visto in partita"».

Keystone