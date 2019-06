Petkovic è convinto: «Il capitano della Nazionale resta Lichtsteiner»

PORTO (Portogallo) - Vladimir Petkovic l'ha assicurato nella giornata di oggi - domenica 2 giugno - prima della partenza della Svizzera per la Final Four di Nations League: «Stephan Lichtsteiner resta il capitano della Nazionale».

Si tratta di una dichiarazione sorprendente quando si sa che il difensore non fa parte della selezione che affronterà il Portogallo in semifinale mercoledì a Porto (ore 20.45). Ricordiamo che l'allenatore rossocrociato non ha convocato il lucernese poiché non ha giocato abbastanza con il suo club, ovvero l'Arsenal (soltanto 23 partite quest'anno con l'ultima apparizione nel mese di febbraio). Per Petkovic però questa situazione può cambiare e niente è definitivo: «Per preparare ogni appuntamento analizzo sempre le situazioni personali di tutti i giocatori».

Intanto Lichtsteiner - che ha 35 anni - deve fare fronte alla concorrenza, visto che elementi come Michael Lang (28 anni) o Kevin Mbabu (24 anni sono sempre più agguerriti: «Resta il nostro capitano. Una carriera internazionale finisce quando un giocatore non vuole più rispondere alle convocazioni. Non mando nessuno in pensione, ma fra un anno ci sarà l'Europeo e Lichtsteiner non ringiovanisce».

