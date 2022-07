Filippo Ganna festeggia a Lugano

Se le gesta di Ganna e Nibali sono note ai più, va detto che Simon Clarke è il Caterpillar che ha vinto la tappa del « pavé » al recente Tour de France. Proprio la frazione in cui è caduto e si è infortunato Primoz Roglic. Fino all’ultimo lo sloveno ha sperato di essere più forte dei postumi dell’incidente, ma alla fine non ha potuto rischiare. Ha tuttavia voluto tener fede all’impegno preso ed è venuto a Lugano a fungere da starter per i suoi colleghi e per premiare i vincitori delle altre categorie. Il ciclismo svizzero, rappresentato dal poschiavino Matteo Badilatti, da Robin Donzé e da Stefan Bissegger si è accontentato del Premio Combattività conquistato da quest’ultimo. Ci sarà spazio per rifarsi. Il buon esito della « première » indurrà gli organizzatori del Velo Club Lugano a proseguire su questa via. Anche perché sono stati profondamente impressionati dalla generosità del vincitore Filippo Ganna e di Primož Roglič che hanno deciso di donare la somma del loro ingaggio alla Fondazione Il Gabbiano, diretta da Edo Carrasco, alla Fondazione Roglic, che sostiene atleti e famiglie disagiate, ed al settore giovanile del Velo Club Lugano".