Frattura da stress a un piede: tre mesi di stop per Susan Bandecchi

La tennista ticinese ha infatti rimediato una frattura da stress all'osso navicolare del piede sinistro e deve di conseguenza fermarsi per recuperare al massimo da questo fastidioso infortunio. «Purtroppo sono le fratture peggiori per noi sportivi e sono anche le più lunghe», sono state le parole della 24enne su Instagram (in fondo al testo). «Il dottore mi ha detto che per essere sicura di guarire al 100% ed evitare ricadute, dovrò stare lontana dai campi per circa tre mesi(...). Caro tennis mi mancherai, ma ci rivedremo presto, te lo prometto».