Luci e ombre di un campionissimo

I numeri però aiutano a mettere ordine, a classificare. E una classifica, quella del numero di Major vinti, nello specifico, non può essere discussa. Questa dice che, al momento, il più prolifico, costante, competitivo in quelli che sono i tornei più importanti del mondo, è lo spagnolo. Il dato sta lì a dimostrarlo. Poi, certo, si può disquisire sul fatto che, rispetto ai colleghi, il mancino di Manacor sia quello con il conto maggiormente sbilanciato, con la bacheca del Roland Garros molto più “carica” di quelle di Wimbledon, Australian Open e US Open. Non bisogna però scordare che, insieme con i soli Roy Emerson, Rod Laver e… Novak Djokovic, è anche l’unico ad aver vinto almeno due volte tutti gli Slam. Roger Federer, che è invece universalmente riconosciuto come il più completo e “bello da vedere” tra tutti i tennisti della storia, nella speciale graduatoria occupa solo il terzo posto, una posizione che difficilmente potrà migliorare. Il tempo e un fisico ormai segnato da tante battaglie sembrano infatti averlo reso un ex atleta o, al massimo, un atleta solo normale. Oltre agli impressionanti numeri messi insieme in carriera, spagnolo e svizzero hanno poi altro in comune: riescono a riscuotere consensi unanimi. Commenti negativi (invidiosi astenersi)? Zero.