Kyrgios zittito, Djokovic re di Wimbledon

Senza mostrare alcun timore reverenziale e per nulla “arrugginito” dalla pausa forzata portata dal ritiro di Nadal, il 27enne nativo di Canberra è stato brillantissimo fin dai primi scambi riuscendo, già al quinto game, a piazzare il break. Poi ha “semplicemente” tenuto la battuta (senza concedere palle break) portando a casa, con imprevista comodità, il primo parziale. Come già capitatogli durante lo Slam, preso uno schiaffo Nole si è ridestato: non si è abbattuto ma, anzi, ha saputo alzare l’asticella. È tornato a essere solido al servizio, ha quasi azzerato le occasioni concesse al rivale e… si è rimesso in carreggiata. Rubata la battuta nel quarto game e salvate quattro palle break nel nono (Kyrgios è stato avanti 40-0), in 40’ ha infatti rimesso il match in parità. E in altri 50’ ha addirittura messo il naso avanti. “Colpa”, in questo caso, del numero 40 della classifica ATP il quale, quasi perfetto per tutto il terzo set, si è fatto soffiare la battuta proprio nel momento meno indicato: nel nono game. Djokovic ha così potuto salire 5-4 e poi chiudere nel gioco successivo.