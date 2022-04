Liegi-Bastogne-Liegi, assolo di Evenepoel

LIEGI - Remco Evenepoel, con una splendida azione in solitaria, ha vinto tra gli applausi la Liegi-Bastogne-Liegi 2022.

Impresa da urlo quella del 22enne fiammingo, che ha staccato la concorrenza con un’azione spettacolare sulla Redoute a 29 km dall’arrivo.

Fatto il vuoto, Evenepoel non ha più perso il vantaggio guadagnato e ha messo le mani sull’edizione 108 della gara. Alle sue spalle, per un podio tutto belga, sono giunti Quinten Hermans e Wout Van Aert a +48”.

La corsa è stata purtroppo caratterizzata anche da una brutta caduta a 62 km dalla conclusione in un tratto in discesa. Coinvolti tra gli altri l’iridato Alaphilippe, Bardet, Van Aert e Valverde. Alaphilippe, soccorso dai sanitari, è stato portato via in ambulanza.

