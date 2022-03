Il ritiro a soli 25 anni: «È arrivato il momento di inseguire altri sogni»

MELBOURNE - Un fulmine a ciel sereno: a soli 25 anni Ashleigh Barty ha deciso di lasciare il tennis. L'australiana ha ufficializzato la sua decisione tramite un video postato sui social, nel quale ha spiegato i motivi della sua (prematura) scelta.

Questo uno stralcio del suo "discorso": «Sono così felice e così pronta, oltre che consapevole: dentro di me so che è la scelta giusta. Sono così grata al tennis, che mi ha fatto realizzare tutti i miei sogni, ma so che è arrivato il momento di appendere la racchetta al chiodo e di inseguire altri sogni. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato lungo questo percorso».

L'attuale numero 1 al mondo lascia il tennis con 15 titoli in singolare e 12 nel doppio. Spiccano nel suo palmarès tre vittorie nei tornei del Grande Slam: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 e Australian Open 2022. In tutto è stata al comando della classifica Wta per 121 settimane.

keystone-sda.ch (JULIEN DE ROSA)