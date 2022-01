Bernal parla dopo l'incidente e le operazioni

CHIA - Dall'enorme spavento alla speranza. Vittima lunedì di un grave incidente in Colombia - impatto con un bus mentre si stava allenando con la bici da cronometro e viaggiava a 65 km/h -, Egan Bernal se l'è vista davvero brutta. Ha rischiato la vita, ha rischiato di non camminare più, ma gli interventi d'urgenza subiti alla Clinica La Sabana di Chía - di cui uno delicato alla colonna vertebrale - lo hanno salvato.

E cosi il campione colombiano, già vincitore del Giro d'Italia 2021 e del Tour de France 2019, si è fatto sentire su Twitter per la felicità di tutti gli appassionati (e non solo). «Dopo aver avuto il 95% di possibilità di restare paraplegico, e quasi di perdere la vita facendo quello che mi piace, oggi voglio ringraziare Dio e la Clinica La Sabana - ha scritto Bernal - Ringrazio tutti gli specialisti che hanno fatto l’impossibile. Ringrazio la mia famiglia, la mia ragazza Maria Fernanda e tutti voi per i vostri pensieri. Sono ancora in terapia intensiva aspettando degli interventi chirurgici, però confidando in Dio tutto andrà bene».

keystone-sda.ch / STF (Fernando Vergara)