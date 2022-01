Infortunio pesante per Sofia Goggia

MILANO - La caduta nel superG di Cortina d’Ampezzo rischia di far saltare a Sofia Goggia le Olimpiadi di Pechino. Finita nella neve durante la prova di Coppa del Mondo di domenica, la campionessa azzurra ha infatti riportato una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro e una piccola frattura del perone. L’infortunio, pesante, non ha in ogni caso scoraggiato la bergamasca che, combattiva, ha deciso di cominciare immediatamente la riabilitazione.

«Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione - ha sottolineato la 29enne - ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella discesa, la disciplina che più amo».

keystone-sda.ch (ANDREA SOLERO)