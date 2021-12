Super-Paris beffa Odermatt sulla Stelvio

BORMIO - Una prova fantastica sulla Stelvio non è bastata a Marco Odermatt per centrare il primo successo in carriera in discesa. A Bormio, il 24enne è stato superlativo ma non è riuscito a fare meglio di Dominik Paris, che sulla “sua” pista si è rivelato imprendibile.

L’italiano ha vinto in 1’54”63, precedendo il rossocrociato (che ha comunque guadagnato il primo podio in carriera nella specialità) di 0”24. Terzo posto per Nils Hintermann (+0”80), capace di dare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle prove che hanno preceduto la gara.

Giù dal podio virtuale l’austriaco Daniel Hemetsberger (+0”99) e il norvegese Aleksander Kilde (1”12). Fuori causa, invece, Beat Feuz e Urs Kryenbühl.

Domani, mercoledì, si replica sugli stessi pendii: in programma un insidioso superG nel quale Odermatt - che ha allungato nella classifica generale di Coppa del Mondo - partirà per vincere.

keystone-sda.ch (LUCIANO SOLERO)