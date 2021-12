«Nole esentato dalla vaccinazione per gli Australian Open? Spero sia una sciocchezza»

MELBOURNE - Negli ultimi giorni e nella ultime settimane tante voci si sono rincorse circa la partecipazione o meno agli Australian Open di Novak Djokovic. Nonostante figuri nella entry-list del primo slam stagionale (17-30 gennaio), i dubbi e le perplessità al riguardo sono ancora molteplici. Così come le illazioni...

A chiarire la situazione nei giorni scorsi ci aveva pensato il direttore del torneo Craig Tiley, il quale era stato piuttosto chiaro: «Il fatto che sia nella lista dei partecipanti non significa nulla. Non faremo alcuna eccezione con Novak, dovrà essere vaccinato se vorrà partecipare».

Anche l'ex tennista australiano Todd Woodbridge nutre dei dubbi sulle possibilità che venga concessa una deroga: «Ho sentito alcune voci che si sta cercando qualsiasi appiglio per esentare Djokovic dall'obbligo di vaccinazione garantendo così la sua presenza a Melbourne - ha dichiarato l'oggi 50enne in un'intervista concessa a "Medio 9 news" - Spero si tratti soltanto di una sciocchezza. Dubito che possa accadere una cosa del genere, visto che è il governo a dettare le regole e non i tennisti. Quando pratichi uno sport che implica numerosi viaggi, devi necessariamente attenerti alle normative vigenti nei diversi paesi. Non esistono scappatoie».

keystone-sda.ch (JUANJO MARTIN)