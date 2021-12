Nessun miracolo per la Croazia: Coppa Davis alla Russia

MADRID - Alla Croazia di Marin Cilic e del sorprendente Borna Gojo non è riuscita l’impresa: la Coppa Davis 2021 è finita nella bacheca della Russia.

Nella finale di Madrid la compagine adriatica recitava nel ruolo di outsider - e non avrebbe potuto essere altrimenti contro una rivale che poteva schierare contemporaneamente il numero 2 e il numero 5 al mondo - ma si è comunque giocata fino in fondo tutte le sue possibilità.

Vincere? La strada era una sola: conquistare almeno un singolare per poi affidarsi al fortissimo doppio Mektic/Pavic per completare l’opera. La Russia (già in trionfo con le donne nella Billie Jean King Cup) ha però saputo evitare la trappola chiudendo i conti prima del terzo match in programma. Merito di Andrey Rublev, che ha piegato 6-4, 7-6(5) il velenosissimo Gojo, eroe indiscusso del torneo, e di Daniil Medvedev, che non ha dato scampo a Cilic, superato 7-6(9-7), 6-2.

Per la Russia si tratta del terzo successo nella manifestazione dopo quelli colti nel 2002 e 2006 rispettivamente contro Francia e Argentina.

