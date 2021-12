Alinghi torna in Coppa America?

Alinghi è pronta a tornare? Secondo un'informazione riportata da "New Zealand Herald", il sodalizio elvetico ha versato la tassa d'iscrizione (attorno al milione e mezzo di franchi) per prendere parte alla 37esima edizione dell'America's Cup, in programma nel 2024.

Di proprietà di Ernesto Bertarelli, Alinghi aveva vinto la Coppa America per la prima volta nel 2003 battendo il "Team New Zealand" per 5-0 e riportando il trofeo in Europa per la prima volta dopo 152 anni. Il team elvetico aveva poi difeso il trofeo nel 2007, vincendo sempre contro il medesimo avversario, per poi perdere tre anni dopo contro "Oracle".