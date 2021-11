Djokovic divora Rublev e vola in semi. Tsitsipas costretto al ritiro

TORINO - Prosegue senza intoppi il cammino di Novak Djokovic alle ATP Finals di Torino. Nel suo secondo impegno il serbo, numero 1 al mondo, si è sbarazzato con un secco 6-3, 6-2 del russo Andrey Rublev (Atp 5). Perso il servizio nel game d'entrata del primo set, Nole è via via cresciuto e non ha più concesso nulla al rivale, piegato in 1h07’.

Nel frattempo, nel Gruppo Verde comandato proprio da Djokovic (già qualificato per le semifinali), ha alzato bandiera bianca Stefanos Tsitsipas. Il greco, Atp 4, ha dovuto gettare la spugna a causa di un problema al gomito. Al suo posto subentra il britannico Cameron Norrie, Atp 12 che questa sera se la vedrà col norvegese Casper Ruud (Atp 8).

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)