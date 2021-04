Pogacar gode alla Liegi-Bastogne-Liegi

LIEGI - Finale al cardiopalma alla Liegi-Bastogne-Liegi, la terza Classica Monumento stagionale.

Il successo finale - dopo 259 km d'intensa lotta - è andato al corridore della UAE Emirates Tadej Pogacar, che in volata ha battuto per pochissimi centimetri il francese Julian Alaphilippe. Nuova beffa per quest'ultimo il quale, nella scorsa edizione, aveva alzato al cielo le braccia in segno di vittoria prima di essere scalzato incredibilmente da Roglic.

Sul terzo gradino del podio un altro francese, David Gaudu. Nel gruppetto che si è giocato il successo c'erano anche Alejandro Valverde e Mike Woods.

