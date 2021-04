Vincenzo Nibali in ospedale a Lugano

LUGANO - Sfortuna per Vincenzo Nibali. Protagonista di una caduta sulle strade di Lugano, il corridore di Messina è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Il suo team, la Trek-Segafredo, ha informato che il corridore lamenta un problema al polso destro e che gli accertamenti del caso sono in corso. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Sulle strade ticinesi Nibali si stava preparando per il Tour of the Alps (19-23 aprile) e la Liegi-Bastogne-Liegi (25 aprile).