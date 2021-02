L’austriaca domina lo Slalom, quarta Wendy Holdener

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Olimpico.

Turf: Natural.

Capacity: 70,634.

Referee: Davide Massa (ITA).

Home Manager: Simone Inzaghi (ITA).

Away Manager: Claudio Ranieri (ITA).

Sidelined Players: LAZIO - Stefan Radu (Inguinal Hernia) Thomas Strakosha (Knee Problems) Wesley Hoedt (Yellow card suspension) Joseph Marie Minala (No eligibility) Manuel Lazzari (Suspension through sports court) Luiz Felipe (Ankle Surgery).

u0080354,400,000 Total market value u0080104,800,000.

Age: 28.5-27.7.

National team players: 10-8.

Youth national team players: 2-2.

Foreigners: 22-14.

VAR Vide Referee.