A Rafa vanno di traverso due tie-break

LONDRA - Per qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals Rafa Nadal dovrà faticare ancora. Sconfitto in due tie-break da Thiem nella sua seconda uscita londinese, il maiorchino ha infatti perso la possibilità di garantirsi il passaggio del turno. Il campionissimo spagnolo non ha giocato male; semplicemente l’austriaco… ha fatto meglio. In un confronto tiratissimo e lunghissimo (2h27’), il 27enne ha colto le occasioni che gli sono capitate, dimostrandosi più pronto nei momenti decisivi. Il punteggio? 7-6(9-7), 7-6(4).

L’altro match di giornata ha visto Stefanos Tsitsipas prima dominare, poi soffrire e infine vincere contro Andrey Rublev. Incostante, il greco è alla fine riuscito a imporsi 6-1, 4-6, 7-6 (8-6). Il successo gli permetterà di contendere a Nadal, nella sfida di giovedì, il passaggio del turno.

keystone-sda.ch (ANDY RAIN)