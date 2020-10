Djokovic asfaltato: Nadal domina e aggancia Federer

PARIGI - Semplicemente intrattabile. Rafael Nadal, Re indiscusso della terra rossa, ha vinto il Roland Garros per la 13esima volta in carriera. Nella finalissima il mancino di Manacor ha travolto Novak Djokovic, surclassato e battuto con un sonoro 6-0, 6-2, 7-5 in 2h41'.

Con questa vittoria Rafa sale a quota 20 Slam, raggiungendo il Maestro Roger Federer in questa speciale classifica.

L'atto conclusivo giocato a Parigi è stato senza storia, con lo spagnolo partito fortissimo e capace di dominare il rivale. Vinta 6-0 la prima frazione, nella seconda l'inerzia non è cambiata, con Nole spento e sovente in affanno. Le tante smorzate provate dal serbo non hanno sortito l'effetto sperato, con Nadal mai realmente in difficoltà e padrone anche del secondo set.

Nella terza frazione Djokovic è cresciuto e ha finalmente saputo insidiare l'iberico, che però - dopo aver perso per la prima volta il servizio -, ha nuovamente allungato trovando il break decisivo nell'undicesimo game.

