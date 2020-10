Roland Garros, in finale Swiatek e Kenin

PARIGI - La finale è servita. Saranno Iga Swiatek (Wta 54) e Sofia Kenin (Wta 6) ad affrontarsi sabato pomeriggio nell'ultimo atto del Roland Garros.

Opposta in semifinale all'argentina Nadia Podoroska (Wta 131), la Swiatek ha dettato legge fin dalle prime battute, imponendosi in scioltezza con un eloquente 6-2, 6-1. Per la 19enne polacca si tratta della prima finale in uno Slam, la seconda in assoluto in un torneo del circuito dopo quella a Lugano nel 2019.

Dall'altra parte della rete troverà la statunitense Kenin, già vincitrice degli Australian Open in gennaio. Nel penultimo atto la 21enne americana ha piegato Petra Kvitova 6-4, 7-5.

keystone-sda.ch (JULIEN DE ROSA)