Wawrinka avanza senza particolari problemi

Dopo aver battuto Andy Murray al primo turno del Roland Garros, Stan Wawrinka (Atp 17) ha superato anche lo scoglio rappresentato da Dominik Koepfer (Atp 61) nel match valido per i 1/32 di finale.

Il tennista vodese si è imposto senza particolari problemi contro il malcapitato avversario: 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 il risultato finale. Nel prossimo turno Stan the Man se la vedrà contro il vincente fra Hugo Gaston (Atp 239) e Yoshihito Nishioka (Atp 52).

In campo femminile è già finita l'avventura di Serena Williams (Wta 9). Complice un infortunio a un tendine d'Achille la statunitense non è nemmeno scesa in campo in occasione del secondo turno contro Tsvetana Pironkova (Wta 157).

