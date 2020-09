La Kenin saluta gli US Open

NEW YORK - Grossa sorpresa nel tabellone femminile degli US Open. Sofia Kenin - testa di serie numero 2 - è infatti stata eliminata dal Major americano, battuta con un doppio 6-3 da una brillante Elise Mertens (18).

La vincitrice degli Australian Open non è mai riuscita a entrare in gara: la belga ha avuto così vita troppo facile riuscendo a staccare il pass per i quarti dove affronterà la bielorussa Azarenka (27), abile a sbarazzarsi in tre set della ceca Karolina Muchova (26).





keystone-sda.ch / STF (JASON SZENES)