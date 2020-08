Djokovic crea la sua associazione. «È il momento di stare uniti»

CINCINNATI - Novak Djokovic è convinto di andare per la sua strada. Già nell'occhio del ciclone nelle scorse settimane dopo aver organizzato l'Adria Tour, al termine del quale lui e altri tennisti sono risultati positivi al coronavirus, il serbo continua a far parlare di sé. E non soltanto per i successi sul campo...

Nelle scorse ore Nole ha infatti annunciato sui propri canali social la creazione di una nuova associazione per giocatori di tennis. Un'associazione che sa tanto di affronto all'Atp... «Dopo una fruttuosa riunione siamo felici di annunciare la creazione dell'Associazione dei giocatori professionisti di tennis (PTPA), la prima dal 1972», le parole di Djokovic.

Questo tentativo di "separazione" non ha certo raccolto i consensi dei due colleghi più influenti del circuito, Federer e Nadal.

«Questi sono momenti incerti e impegnativi - le parole del basilese sui social - Bisogna restare uniti come tennisti per provare a realizzare il miglior percorso possibile».

Sulla stessa lunghezza d'onda lo spagnolo... «Il mondo sta vivendo una situazione davvero difficile e complicata. Personalmente ritengo che questi siano tempi dove occorre restare calmi e lavorare tutti insieme nella stessa direzione. È tempo per essere uniti, non per la separazione. Questi sono momenti in cui grandi cose possono essere raggiunte solo grazie a un'unità d' intenti nel tennis. Abbiamo un problema più grande e di certo restare disuniti non è la miglior soluzione».

Infine ancora Djokovic ha voluto puntualizzare un altro aspetto, nella conferenza stampa post vittoria del torneo di Cincinnati: «Non è un sindacato. Non stiamo organizzando boicottaggi. Non stiamo formando circuiti paralleli. Ho letto nella lettera dell'ATP che pensano che le due associazioni non possano coesistere. Devo rispettosamente dissentire».

Keystone