Djokovic in finale a Cincinnati, ma quanta fatica...

CINCINNATI - Ha dovuto sudare parecchio Novak Djokovic (Atp 1) per conquistarsi la finale del Masters 1000 di Cincinnati, "palestra" in vista degli US Open al via il 31 agosto. Tutto merito del solidissimo Roberto Bautista-Agut (12), rivelatosi un osso durissimo.

Sotto di un set e poi due volte di un break nel parziale decisivo, il numero 1 al mondo è riuscito di "prepotenza" a restare nel match e a vincere un incontro pazzesco: 4-6, 6-4, 7-6(0) lo score finale.

Archiviata questa battaglia Nole nell'ultimo atto del torneo incrocerà la racchetta con il canadese Milos Raonic (30), il quale ha battuto agevolmente il talento Stefanos Tsitsipas (6) 7-6(5), 6-3.

In campo femminile Naomi Osaka (Wta 10) è passata in poche ore dal desiderio di dare forfait - per appoggiare la scelta dello sport americano di fermarsi di fronte al razzismo - alla finale. Nel penultimo atto la 22enne, che solo in un secondo momento ha deciso di giocare, ha sconfitto 6-2, 7-6(5) la belga Elise Mertens (22). In finale se la vedrà ora con la bielorussa Victoria Azarenka (59), abile a battere 4-6, 6-4, 6-1 Johanna Konta (15).

