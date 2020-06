Srdjan Djokovic: «Gioca ancora perché non accetterebbe il sorpasso di mio figlio e di Rafa»

BELGRADO - Srdjan Djokovic - padre di Nole - non perde occasione per punzecchiare Roger Federer. L'uomo non è nuovo a dichiarazioni "contro" l'elvetico.

Come scordare, ad esempio, queste parole? "Roger è un grande campione, probabilmente il più grande, ma a livello personale è un ometto". Insomma il minimo che si possa dire è che non nutra simpatia nei confronti di Federer.

L'ennesima conferma è arrivata nelle scorse ore, Srdjan ha infatti rincarato la dose... «Ha 40 anni: perché gioca ancora? Non riesce ad accettare che sia mio figlio che Rafa Nadal siano più forti e lo supereranno - le parole a "Sportlight" - L'unico motivo per cui gioca è perché sente il fiato sul collo, non accetterebbe il sorpasso. Vai a crescere i tuoi figli, fai altro, vai a sciare. Il tennis non è tutto nella vita...».

Keystone