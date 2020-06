Il Roland Garros al via il 27 settembre

LONDRA - Ecco il tanto atteso calendario tennistico. Nonostante Roger Federer abbia già dato appuntamento a tutti i suoi fans al 2021, gli altri possono iniziare a compilare la loro agenda.

La stagione riprenderà ufficialmente il prossimo 14 agosto con il torneo di Washington. In seguito spazio al Masters 1000 di Cincinnati (22 agosto), "palestra" in vista degli US Open (al via il 31).

I tornei sul rosso di Madrid (13 settembre) e Roma (20) scalderanno i motori di Nadal e compagni in vista del Roland Garros (al via il 27 settembre).

