Bella, giovane e sexy ma... «Gli uomini mi facevano il filo solo per... il golf»

Paige Spiranac - giocatrice professionista di golf dal 2015 - ha raccontato un curioso retroscena riguardante la sua vita amorosa passata. La 27enne, nonostante sia fisicamente molto attraente e sexy, non riusciva proprio a trovare un fidanzato. I ragazzi uscivano infatti con lei soltanto per "scroccare" un'ora di lezione gratis.

Attualmente la ragazza è felicemente in coppia, ma negli scorsi giorni ha raccontato - nel suo podcast chiamato "Playing-A'Round" - i problemi che ha vissuto in questo contesto. «Incontravo spesso dei ragazzi carini e interessanti, ma alla fine gli appuntamenti si trasformavano in lezioni gratis di un'ora, dove li aiutavo a diventare più forti nel golf(...). Succedeva sempre ed ero disperata, volevo che mi amassero(...)».

From now, My favourite golfer is @PaigeSpiranac 😍

who's yours ??



thanks to #lockdown pic.twitter.com/0pMVbTi54l