L'idea di Federer, Nadal e Nole: «Fondo di solidarietà per i tennisti in difficoltà»

Campioni in campo e fuori. Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno studiato una serie di proposte da sottoporre all'ATP per creare un fondo di sostegno per i colleghi meno abbienti.

I tre fenomeni - tramite una lettera aperta scritta da Nole, presidente del consiglio dei giocatori - propongono un contributo economico per chi occupa dalla 250esima alla 700esima piazza della classifica mondiale. In sostanza l'idea sarebbe che i top 100 del circuito versino una somma - proporzionata in base al ranking e ai guadagni - così da garantire 10’000 dollari a testa a chi si trova tra il 250esimo e il 700esimo posto in classifica.

«I primi 250 giocatori, o almeno la maggior parte di loro, hanno giocato l'Australian Open e si sono garantiti una discreta quantità di denaro - si legge - È oltre il 250esimo posto che si svolge la vera lotta finanziaria e sono questi giocatori che dobbiamo aiutare. Molti di loro stanno pensando di abbandonare il professionismo perché semplicemente non possono sopravvivere economicamente. L'ATP ha circa 700 membri e dobbiamo cercare di prenderci cura di tutti loro. Sono la base del tennis e dello sport professionistico».

Insomma una bella proposta che va ad aggiungersi a quella dell’ATP che, sin qui, ha deciso di garantire un milione di dollari per aiutare i giocatori classificati tra il 150esimo e il 400esimo posto del ranking.

Keystone/archivio