Dalle MMA al... nudismo: la coppia si allena in casa senza veli

DUNDEE - Non si può di certo dire che la 26enne Paige VanZant e suo marito - il 30enne Austin Vanderford - si stiano annoiando in questo periodo di quarantena dovuto all'emergenza legata al coronavirus.

Come si può vedere dagli scatti in fondo al testo infatti - pubblicati sulle pagine Instagram della ragazza - i due coniugi, professionisti nelle arti marziali miste (MMA), hanno deciso di allenarsi e di trascorrere il loro tempo in casa (e in giardino) completamente nudi.

Tutto questo, ovviamente, per la gioia dei sostenitori della VanZant su Instagram, che può vantare la bellezza di 2,4 milioni di followers.

Visualizza questo post su Instagram Our two favorite things... 🥃 🍿 Un post condiviso da Paige VanZant (@paigevanzant) in data: 6 Apr 2020 alle ore 6:26 PDT

Visualizza questo post su Instagram Last nights workout 🏋️‍♂️ Un post condiviso da Paige VanZant (@paigevanzant) in data: 31 Mar 2020 alle ore 1:57 PDT

Visualizza questo post su Instagram It’s called art, you wouldn’t understand.... Un post condiviso da Paige VanZant (@paigevanzant) in data: 5 Apr 2020 alle ore 8:09 PDT

Visualizza questo post su Instagram Whiskey or Wine?? 🥃🍷 Un post condiviso da Paige VanZant (@paigevanzant) in data: 2 Apr 2020 alle ore 10:17 PDT

