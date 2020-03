Il coronavirus ferma anche il Galà dei Castelli

L’emergenza dettata dalla pandemia di coronavirus non ha risparmiato neppure il Galà dei Castelli, che non potrà dunque festeggiare il 25 maggio 2020 la propria decima edizione. Il comitato d’organizzazione è comunque intenzionato a recuperare l’evento ancora in questa stagione, e per questo motivo è già in contatto con Swiss Athletics e la Diamond League per trovare una data idonea a radunare le stelle dell’atletica a Bellinzona.

La volontà di ritrovarsi ancora quest’anno deriva proprio dalla situazione estrema in cui ci troviamo tutti quanti: la 10a edizione del Galà vuole essere un’occasione per tornare alla normalità, con una festa popolare che abbia come sempre grandi effetti positivi sia sociali sia economici ma che sia pure un aiuto per gli atleti, impossibilitati a gareggiare e privati degli ingaggi previsti.

Per questo motivo il Galà ha deciso di supportare sin d’ora il top dell’atletica ticinese, sostenendo economicamente Ajla Del Ponte (2'000 CHF), Ricky Petrucciani e Mattia Tajana (1'000 CHF a testa).