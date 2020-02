Vince il maltempo: annullata la combinata a Hinterstoder

Alla fine ha vinto il maltempo. La FIS, a causa della neve (e pioggia) caduta nella notte, ha deciso di cancellare la combinata alpina in programma quest'oggi a Hinterstoder, in Austria. Già ieri, per cercare di "salvare" la gara, era stato comunicato un cambio di programma (prima lo Slalom, poi il SuperG) sperando in una finestra di bel tempo.

Il nuovo programma prevede che la combinata verrà recuperata domenica, mentre il Gigante slitta a lunedì. Domani, sabato 29 febbraio, dovrebbe svolgersi regolarmente il superG.

keystone-sda.ch / STR (Giovanni Auletta)