Roger Federer sotto i ferri: lunga assenza per lui

BASILEA - Roger Federer (Atp 3) si è sottoposto ieri a un intervento chirurgico al ginocchio destro in artroscopia e dovrà restare ai box per diversi mesi. Il campione renano rinuncerà quindi ai tornei di Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami e Roland-Garros. Ricordiamo che King Roger era già stato operato al ginocchio sinistro nel 2016.

In un comunicato pubblicato sui social network, il renano ha fornito qualche spiegazione: «Il mio ginocchio destro mi sta dando dei problemi da un po' di tempo», ha analizzato Federer. «Speravo che il dolore potesse passare, ma dopo un esame e un colloquio con la mia squadra, ho deciso di sottopormi ieri a un intervento in artroscopia. Dopo l'operazione i medici mi hanno confermato che è stata una buona cosa averla fatta e sono molto fiduciosi per quanto riguarda il mio totale recupero. Come conseguenza dovrò purtroppo rinunciare a Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami e agli internazionali di Francia. Ringrazio tutti quanti per il sostegno ricevuto, non vedo l'ora di essere di ritorno e di giocare nuovamente. Ci rivedremo sull'erba».

keystone-sda.ch / STF (NIC BOTHMA)