Mikaela Shiffrin perde il papà: «Il nostro tutto, abbiamo il cuore spezzato»

VAIL - Jeff Shiffrin, padre della campionessa di sci alpino Mikaela, è deceduto. Ad annunciare la terribile notizia è stata l'attuale leader della Coppa del Mondo sui propri canali social... «Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare l'improvvisa scomparsa di mio padre, una persona amorevole, premurosa, paziente e meravigliosa. Le nostre montagne, il nostro oceano, la nostra alba, il nostro cuore, la nostra anima, il nostro tutto».

Un padre che non ha mai smesso di impartire insegnamenti a Mikaela... «Molteplici sono stati i suoi insegnamenti, ma al di sopra di tutto ci ha insegnato la regola d'oro di essere sempre gentili con tutti, un aspetto che porterò sempre con me. Grazie per aver rispettato la privacy della mia famiglia, in questo periodo di dolore inimmaginabile e devastante».

