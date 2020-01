«Sbucciami la banana!»... ma la raccattapalle dice di "no"

MELBOURNE (Australia) - Succede anche questo a Melbourne. Durante la partita dell'ultimo turno delle qualificazioni (vinta contro il kazako Dmitri Popko), valida per l'accesso al tabellone principale degli Australian Open, Elliot Benchetrit (Atp 231) si è imbattuto in una piccola disavventura.

Come si può vedere nel video in allegato - pubblicato su Twitter - il 21enne ha chiesto a una raccattapalle di sbucciargli la banana perché impossibilitato, visto che aveva tre dita fasciate. La ragazza - sorpresa per la richiesta - si è girata verso l'arbitro di sedia John Blom, ma quest'ultimo le ha detto che non era compito suo, così il frutto è tornato immediatamente nelle mani del tennista.

Il francese, che affronterà domani al primo turno il giapponese Sugita, ha così aperto la banana con i denti, prendendosi poi le critiche degli internauti...

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG