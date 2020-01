Noël comanda a Wengen, Zenhäusern in agguato

WENGEN - Partito col pettorale numero 1, un ispirato Clément Noël ha firmato una prova maiuscola nella prima manche dello Slalom di Wengen. Il giovane francese, con il crono di 50"72, ha rifilato distacchi importanti a tutta la concorrenza.

Al secondo posto momentaneo c'è il norvegese Henrik Kristoffersen (+0"67), davanti all'austriaco Marco Schwarz (+0''73). Buon quarto posto per Ramon Zenhäusern, staccato di +0"99 come il francese Alexis Pinturault. In agguato per l'assalto al podio anche Loïc Meillard (sesto a +1''18) e Tanguy Nef (+1''21).

Più lontano Daniel Yule, che dopo i trionfi di Madonna di Campiglio ed Adelboden si deve per ora accontentare della 12esima piazza (+1"48). Nella seconda manche, in programma dalle 13.15, l'elvetico cercherà sicuramente di migliorare la sua posizione.

keystone-sda.ch / STF (ANTHONY ANEX)