Vincono Brignone e Vlhova, convince la Holdener, naufraga la Gut

SESTRIERE (Italia) – Una gara pazzesca, con tre atlete “racchiuse” in un centesimo di secondo: questo è stato il gigante andato in scena al Sestriere. Sulle nevi italiane hanno vinto, ex aequo, Federica Brignone (in testa dopo la prima manche) e Petra Vlhova, che hanno preceduto – appunto – di appena 0”01 la statunitense Mikaela Shiffrin (quarta a metà fatica, staccata di 0”42 dall'italiana). Si è invece fermata ai piedi del podio la comunque ottima Wendy Holdener, che ha chiuso a 0”38 dalle due atleti capaci di trionfare.

Tra le svizzere da segnalare il non certo eccezionale sedicesimo posto di Michelle Gisin (+2”80) e il 21esimo di Andrea Ellenberger (3”38).

Già in grave difficoltà nella prima manche, chiusa in 25esima posizione a 2”25 dalla leader, Lara Gut è invece del tutto naufragata in una seconda parte di gara nella quale non è riuscita a cambiare marcia. Opaca, la ticinese ha infatti chiuso il sabato del Sestriere con un misero 23esimo posto, a ben 3”69 dalle leader.

keystone-sda.ch / STR (Marco Trovati)