Niente gare, Marc Gisin mette fine alla sua stagione

WENGEN - Marc Gisin, vittima di una terribile caduta in Val Gardena nel dicembre 2018, ha deciso di mettere fine alla sua stagione per concentrarsi esclusivamente sul suo completo recupero (fisico e mentale). L'atleta rossocrociato, che in questi mesi ha tentato di rientrare nel Circo Bianco, ha preso questa decisione al termine del primo allenamento in vista della Discesa in programma sabato a Wengen.

Il 31enne elvetico, che per questo inverno non prenderà dunque parte a gare di Coppa del Mondo, in questa stagione aveva partecipato anche agli allenamenti per le discese di Lake Louise, Beaver Creek e Val Gardena.