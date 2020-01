Amélie Klopfenstein ci ha preso gusto

LOSANNA - Non chiedete ad Amélie Klopfenstein di fermarsi. Perché non ne vorrà proprio sapere di frenare la sua marcia trionfale.

Ai Giochi Olimpici della gioventù che si stanno svolgendo a Losanna, la 17enne ha ottenuto la seconda medaglia in 24 ore. Dopo l'oro messo in bacheca ieri in super G, nella giornata odierna la rossocrociata si è aggiudicata il bronzo in combinata (terza a 1”11 dalla vincitrice, l’austriaca Amanda Salzgeber).

Per la delegazione rossocrociata è la settima medaglia in soli due giorni di gare.

