Australian Open: una big non ci sarà

MELBOURNE (Australia) - Importante forfait in vista degli imminenti Australian Open.

Bianca Andreescu, nientemeno che la vincitrice degli ultimi US Open, ha infatti annunciato che non potrà scendere in campo. «La mia riabilitazione sta procedendo bene - le sue parole - Mi sento meglio e più forte ogni giorno ma, dopo averne discusso con il mio team e seguendo le raccomandazioni dei medici, scendere in campo agli Australian Open sarebbe troppo presto».

La canadese classe 2000 - numero 6 del circuito femminile - si era fatta male a un ginocchio nel corso delle Wta Finals di Shenzhen, in ottobre.