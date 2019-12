Feuz: infortunio alla mano

VAL GARDENA (Italia) - Dopo Marco Odermatt - alle prese con un problema al ginocchio - anche Beat Feuz deve fare i conti con un infortunio.

Il bernese si è fratturato il quinto osso metacarpale della mano sinistra nel corso del super G di venerdì, disputatosi in Val Gardena.

Il 32enne, che per il momento non deve sottoporsi a un intervento chirurgico, ancora non sa se potrà partecipare alle gare in agenda settimana prossima a Bormio.

keystone-sda.ch (ANDREA SOLERO)