"Mamma, se non fumi per due anni ti regalo una Maserati"... detto fatto!

ATLANTA (USA) - Nel fine settimana appena trascorso il campione di baseball - Josh Donaldson - si è reso protagonista di un gesto importante nei confronti di sua madre. Il terza base di Atlanta Braves (MLB) aveva infatti promesso di regalare alla genitrice niente meno che una Maserati, nel caso fosse riuscita a smettere di fumare per almeno due anni.

Detto fatto. Nel video in allegato pubblicato su Twitter, si può ammirare tutta la felicità della signora Donaldson - la quale è decisamente riuscita a vincere la sua sfida personale - al momento della ricezione del bolide...

Josh Donaldson told his mom if she quit smoking he'd get her a Maserati ...



🎥: @BringerOfRain20 pic.twitter.com/PaoGDk5ZXB